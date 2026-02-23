рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 105 зі 126 дронів

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 126 дронів, 105 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 лютого (з 18:00 22 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації