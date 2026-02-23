$43.270.00
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 105 зі 126 дронів

Київ • УНН

 • 76 перегляди

росія випустила по Україні балістичну ракету та 126 дронів. Українська ППО збила або придушила 105 ворожих безпілотників.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 105 зі 126 дронів

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 126 дронів, 105 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 лютого (з 18:00 22 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Юлія Шрамко

