рф атаковала Украину 118 БПЛА - есть попадания в трех местах, сбито 110 дронов
Киев • УНН
Силы обороны уничтожили 110 из 118 вражеских беспилотников, запущенных с территории рф и оккупированных областей. Зафиксированы попадания на трех локациях.
В ночь на 13 июня российские оккупанты атаковали Украину 118 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Дроны запускались из российских городов орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Было сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксированы попадания 3 ударных БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Враг применил 10 тысяч дронов и провел 237 атак за сутки 12 июня - Генштаб13.06.26, 08:36 • 1822 просмотра