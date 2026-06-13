Враг применил 10 тысяч дронов и провел 237 атак за сутки 12 июня - Генштаб

За прошедшие сутки, 12 июня, на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений. Враг нанес 88 авиационных ударов, сбросив 281 управляемую авиабомбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 10008 дронов-камикадзе и совершили 3304 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, совершил 63 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Липцы, Волчанск, Охримовка, Волоховка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Шейковки и Подолов.

На Лиманском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шейковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закотного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вольное и в сторону Константиновки, Грузского, Торецкого.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Дорожное и Белицкое.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Злагоды, Калиновского и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 33 атаки в сторону Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Чаривного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления БПЛА, четыре орудия и два пункта управления батальонного уровня.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также обезврежены один танк, 11 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 424 единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага.

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