рф 24 раза за ночь атаковала Харьков ракетами и дронами: есть разрушения и двое пострадавших

Харьков ночью был атакован российскими войсками 24 раза: 14 - дронами, 10 - ракетами. В результате массированного удара рф ракетами и дронами в городе произошли разрушения и масштабные пожары, известно о двух пострадавших людях, сообщили местные власти и ГСЧС Украины, пишет УНН.

На данный момент, по информации нашего ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз - вражескими БПЛА, 10 раз ракетами. Повреждены - многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек - написал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

По данным ГСЧС, повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры.

Предварительно пострадали 2 человека - сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение суток российские войска обстреливали Харьковщину, нанося удары дронами, ракетами и РСЗО. Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание почты, есть раненые среди гражданских - двое ночью и четверо накануне днем.

В Харькове в результате ночной атаки есть раненые, повреждены многоэтажки