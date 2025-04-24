рф 24 раза за ночь атаковала Харьков ракетами и дронами: есть разрушения и двое пострадавших

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
05:06 • 11397 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

23 апреля, 17:58 • 38908 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 88553 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 106208 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 66023 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 109277 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 48509 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 40653 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33083 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35865 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
1.3м/с
36%
747 мм
Популярные новости

Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ

23 апреля, 20:25 • 19054 просмотра

Враг нанес масштабный удар по Киеву

23 апреля, 22:34 • 28216 просмотра

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

23 апреля, 22:52 • 26651 просмотра

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом

23 апреля, 23:23 • 14978 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

03:28 • 52724 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 106207 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 68791 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 109276 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 81758 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 96983 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 27210 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 35053 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 46531 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 45279 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 74833 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

рф 24 раза за ночь атаковала Харьков ракетами и дронами: есть разрушения и двое пострадавших

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Ночью Харьков подвергся 24 вражеским атакам дронами и ракетами. Повреждены дома, больница, школа, предприятия, есть раненые. Продолжается ликвидация последствий.

рф 24 раза за ночь атаковала Харьков ракетами и дронами: есть разрушения и двое пострадавших

Харьков ночью был атакован российскими войсками 24 раза: 14 - дронами, 10 - ракетами. В результате массированного удара рф ракетами и дронами в городе произошли разрушения и масштабные пожары, известно о двух пострадавших людях, сообщили местные власти и ГСЧС Украины, пишет УНН.

На данный момент, по информации нашего ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз - вражескими БПЛА, 10 раз ракетами. Повреждены - многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек

- написал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

По данным ГСЧС, повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры.

Предварительно пострадали 2 человека

- сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение суток российские войска обстреливали Харьковщину, нанося удары дронами, ракетами и РСЗО. Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание почты, есть раненые среди гражданских - двое ночью и четверо накануне днем.

В Харькове в результате ночной атаки есть раненые, повреждены многоэтажки24.04.25, 05:26 • 5394 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Харьков
Brent
$66.03
Bitcoin
$92,579.20
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,334.45
Ethereum
$1,769.54