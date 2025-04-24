рф 24 раза за ночь атаковала Харьков ракетами и дронами: есть разрушения и двое пострадавших
Киев • УНН
Ночью Харьков подвергся 24 вражеским атакам дронами и ракетами. Повреждены дома, больница, школа, предприятия, есть раненые. Продолжается ликвидация последствий.
Харьков ночью был атакован российскими войсками 24 раза: 14 - дронами, 10 - ракетами. В результате массированного удара рф ракетами и дронами в городе произошли разрушения и масштабные пожары, известно о двух пострадавших людях, сообщили местные власти и ГСЧС Украины, пишет УНН.
На данный момент, по информации нашего ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз - вражескими БПЛА, 10 раз ракетами. Повреждены - многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек
По данным ГСЧС, повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры.
Предварительно пострадали 2 человека
Как сообщается, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение суток российские войска обстреливали Харьковщину, нанося удары дронами, ракетами и РСЗО. Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание почты, есть раненые среди гражданских - двое ночью и четверо накануне днем.
В Харькове в результате ночной атаки есть раненые, повреждены многоэтажки24.04.25, 05:26 • 5394 просмотра