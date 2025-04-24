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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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рф 24 рази за ніч атакувала Харків ракетами та дронами: є руйнування та двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Уночі Харків зазнав 24 ворожих атак дронами та ракетами. Пошкоджено будинки, лікарню, школу, підприємства, є поранені. Триває ліквідація наслідків.

рф 24 рази за ніч атакувала Харків ракетами та дронами: є руйнування та двоє постраждалих

Харків уночі був атакований російськими військами 24 рази: 14 - дронами, 10 - ракетами. Внаслідок масованого удару рф ракетами та дронами у місті сталися руйнування й масштабні пожежі, відомо про двох постраждалих людей, повідомили місцева влада та ДСНС України, пише УНН.

На даний момент, за інформацією нашого ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів - ворожими БПЛА, 10 раз ракетами. Пошкоджені - багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину

- написав мер міста Ігор Терехов у Telegram.

За даними ДСНС, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури.

Попередньо постраждали 2 особи

- повідомили у ДСНС.

Як повідомляється, триває ліквідація пожеж і розбір завалів.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом доби російські війська обстрілювали Харківщину, завдаючи ударів дронами, ракетами та РСЗВ. Пошкоджено будинки, господарчі споруди, будівлю пошти, є поранені серед цивільних - двоє вночі та четверо напередодні вдень.

У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки24.04.25, 05:26 • 5460 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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