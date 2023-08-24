Резников привет украинцев с Днем Независимости: "Нашу свободу у нас никто и никогда не сможет отобрать"

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"Сегодня Украина празднует День Независимости, самый важный день года для всех украинцев. Сейчас, как никогда, мы осознаём, что независимость Украины является неизбежным результатом борьбы многих поколений, которые боролись за нашу свободу. И в наше время на нас легла обязанность’защищать эту свободу“,- написал он в X (Twitter).

Как отметил министр обороны, какой бы тяжелой ни была борьба Украины, украинцы однозначно убеждены, что нашу свободу у нас никто и никогда не сможет отобрать, потому что она глубоко укоренена в нашей истории, традиции и в жертвах тех, кто пришел к нам.

“Сегодня весь цивилизованный мир помогает сохранить нашу независимость”, — добавил Резников.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинский народ с Днем Независимости Украины.

Также украинцев с праздником поздравили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также поздравил всех украинцев с Днем Независимости. Он отметил, что 24 августа является свидетельством суверенитета и демократии Украины и днем гордости за силу и стойкость Украины.