Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав усіх українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що 24 серпня є свідченням суверенітету та демократії України і днем гордості за силу та стійкість України. Це також день вшанування української спадщини та культури, передає УНН.
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«Сьогодні також виповнюється півтора роки з моменту жорстокого повномасштабного вторгнення Кремля в Україну – 18 місяців безглуздої агресії, яка спричиняє смерть і руйнування по всій Україні. Оскільки ми приєднуємося до вас у святкуванні понад трьох десятиліть незалежної країни, ми також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали життя, захищаючи вашу країну. Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу дорогу країну», — йдеться у повідомленні.
Блінкен у привітанні заявив, що завдяки стійкості українців Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне.
Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну і співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту, відновлення та процвітання.
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