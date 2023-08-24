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19:26 • 17752 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 64499 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 101624 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 102455 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 91904 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85862 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108315 просмотра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости

Киев • УНН

 • 620547 просмотра

КИЕВ.24 августа. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил всех украинцев с Днем Независимости. Он отметил, что 24 августа является свидетельством суверенитета и демократии Украины и днем гордости за силу и стойкость Украины. Это также день чествования украинского наследия и культуры, передает УНН.

Цитата

«Сегодня также исполняется полтора года с момента жестокого полномасштабного вторжения Кремля в Украину – 18 месяцев бессмысленной агрессии, которая вызывает смерть и разрушения по всей Украине. Поскольку мы присоединяемся к вам в праздновании более трех десятилетий независимой страны, мы также скорбим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали жизни, защищая вашу страну. Мы поддерживаем вас в борьбе за вашу дорогую страну», — говорится в сообщении.

Блинкен в поздравлении заявил, что благодаря стойкости украинцев Украина победит, а Россия заплатит высокую цену за содеянное.

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для защиты, восстановления и процветания.

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