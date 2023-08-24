Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости

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«Сегодня также исполняется полтора года с момента жестокого полномасштабного вторжения Кремля в Украину – 18 месяцев бессмысленной агрессии, которая вызывает смерть и разрушения по всей Украине. Поскольку мы присоединяемся к вам в праздновании более трех десятилетий независимой страны, мы также скорбим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали жизни, защищая вашу страну. Мы поддерживаем вас в борьбе за вашу дорогую страну», — говорится в сообщении.

Блинкен в поздравлении заявил, что благодаря стойкости украинцев Украина победит, а Россия заплатит высокую цену за содеянное.

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для защиты, восстановления и процветания.

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