Резніков привіт українців з Днем Незалежності: "Нашу свободу у нас ніхто і ніколи не зможе відібрати"

Цитата

"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, найважливіший день року для всіх українців. Зараз, як ніколи, ми усвідомлюємо, що незалежність України є неминучим результатом боротьби багатьох поколінь, які боролися за нашу свободу. І в наш час на нас ліг обов’язок захищати цю свободу“,- написав він у X (Twitter).

Як зазначив міністр оборони, якою б важкою не була боротьба України, українці однозначно переконані, що нашу свободу у нас ніхто і ніколи не зможе відібрати, бо вона глибоко закорінена в нашій історії, традиції та в жертвах тих, хто прийшов до нас.

“Сьогодні весь цивілізований світ допомагає зберегти нашу незалежність”, — додав Резніков.

Доповнення

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України.

Також українців зі святом привітали Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також привітав усіх українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що 24 серпня є свідченням суверенітету та демократії України і днем гордості за силу та стійкість України.