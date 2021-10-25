Режиссер, раненный во время съемок, рассказал о трагедии: оружие выстрелило, когда Болдуин с ним репетировал

Детали

По данным телеканала, режисер поговорил со следователями в пятницу. Он сообщил, что Болдуин “сидел на скамейке возле церковного здания и репетировал с оружием”, говорится в показаниях под присягой. Сообщается, что Болдуин репетировал трюк, когда стрелок вытаскивает оружие из кобуры на противоположной стороне тела от вытягивающей руки.

Согласно письменным показаниям, Соуза смотрел через плечо Хатчинс, “когда он услышал то, что прозвучало как удар хлыста, а затем громкий хлопок”.

Соуза сказал, что Хатчинс жаловалась на боль в животе и “хваталась за живот” после того, как был произведен выстрел.

Следователи также поговорили с оператором Ридом Расселом, который стоял рядом с Соузой и Хатчинс во время инцидента, говорится в показаниях под присягой.

Рассел вспомнил, как Хатчинс “говорила, что не чувствует ног”.

И Соуза, и Рассел признали трудности на съемочной площадке в тот день из-за того, что некоторые члены операторского отдела отказались от работы в связи с проблемами с оплатой и проживанием. Соуза сказал, что из-за проблем с рабочей силой у них была только одна камера, доступная для использования в тот день, и она не записывала во время инцидента.

Соуза также подтвердил следователю, что слышал на съемочной площадке термин “холодная пушка”, означающий, что огнестрельное оружие должно было быть незаряженым.

Напомним

Во время съемок фильма “Ржавчина” актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должны были зарядить холостыми патронами. Ранение получило два человека — 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма остановлены.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины подтвердило украинское гражданство Галины Хатчинс.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма “Ржавчина” (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.

Позже актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора, прокомментировал трагедию.