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Режисер, поранений під час зйомок, розповів про трагедію: зброя вистрілила, коли Болдвін з нею репетирував

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Смертельний постріл, який убив оператора Галину Хатчінс на знімальному майданчику, стався, коли актор Алек Болдвін репетирував з пістолетом. Про це повідомив правоохоронцям під присягою режисер Джоел Соуза, який також був поранений пострілом, передає УНН з посиланням на CNN.

Режисер, поранений під час зйомок, розповів про трагедію: зброя вистрілила, коли Болдвін з нею репетирував

Деталі

За даними телеканалу, режисер поговорив зі слідчими в п'ятницю. Він повідомив, що Болдвін "сидів на лавці біля церковної будівлі і репетирував зі зброєю", йдеться в показаннях під присягою. Повідомляється, що Болдвін репетирував трюк, коли стрілок витягує зброю з кобури на протилежному боці тіла від витягаючої руки.

Згідно з письмовими свідченнями, Соуза дивився через плече Хатчінс, "коли він почув те, що прозвучало як удар батога, а потім гучний хлопок".

Соуза сказав, що Хатчінс скаржилася на біль у животі і "хапалася за живіт" після того, як був зроблений постріл.

Слідчі також поговорили з оператором Рідом Расселом, який стояв поруч з Соузою і Хатчінс під час інциденту, йдеться в свідченнях під присягою.

Рассел згадав, як Хатчінс "говорила, що не відчуває ніг".

І Соуза, і Рассел визнали труднощі на знімальному майданчику в той день через те, що деякі члени операторського відділу відмовилися від роботи у зв'язку з проблемами з оплатою і проживанням. Соуза сказав, що через проблеми з робочою силою у них була тільки одна камера, доступна для використання в той день, і вона не записувала під час інциденту.

Соуза також підтвердив слідчому, що чув на знімальному майданчику термін "холодна пушка", що означає, що вогнепальна зброя мала бути незаряджена.

Нагадаємо

Під час зйомок фільму "Іржа" актор Алек Болдвін вистрілив зі зброї, яку мали зарядити холостими патронами. Поранення отримало двоє людей - 42-річна оператор Галина Хатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Хатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Зараз зйомки фільму зупинені.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України підтвердило українське громадянство Галини Хатчінс.

Увечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що в пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму "Іржа" (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.

Пізніше актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-оператора, прокоментував трагедію.

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