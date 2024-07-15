Reuters: Штаб Байдена ищет новую стратегию

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена ищет новую стратегию, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на экс-президента Дональда Трампа после покушения на республиканского соперника на западе Пенсильвании. Об этом 14 июля сообщили агентству Reuters представители штаба, передает УНН.

Детали

Белый дом будет опираться на осуждение всех видов политического насилия, включая резкую критику Байденом "беспорядков", вызванных протестами в кампусах из-за палестино-израильского конфликта, заявили агентству источники в окружении Байдена, пожелавшие остаться анонимными.

Советники Байдена надеялись смягчить недавние призывы некоторых его коллег-демократов и других уйти в отставку. Ранее фокус президентской кампании Байдена был сосредоточен на представлении Трампа как угрозы демократическим нормам и противника абортов в США.

"Это меняет все", - сказал один из представителей президента о покушении на Трампа.

Он добавил, что Джо Байден пытается снизить градус антитрамповских настроений в своей предвыборной кампании.

В окружении Байдена заявили, что ожидается спад давления со стороны конгрессменов-демократов на 81-летнего Байдена после покушения на Трампа. Некоторые демократы в Палате представителей и Сенате публично призвали Байдена отказаться от участия в гонке после его неудачного выступления на июньских дебатах.

Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа