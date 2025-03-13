Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп
Киев • УНН
США планируют заключить соглашение с Украиной о редкоземельных металлах. Соглашение должно усилить экономику Украины и обеспечить долгосрочную безопасность.
В США будет соглашение с Украиной о редкоземельных металлах. Об этом сказал президент Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
У нас будет соглашение с Украиной о редкоземельных металлах. Это позволит получить нам наши средства, вернуть наши средства. Я делаю это для того, чтобы завершить войну
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министерка юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что соглашение о полезных между Украиной и США не предусматривает передачи прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности, а потому не требует проведения референдума.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам.
Президенты США и Украины договорились о скорейшем заключении соглашения по разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно усилить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.
УНН передавал, что правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание соглашения о недрах, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых.