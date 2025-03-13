Ресурсна угода з Україною у нас буде - Трамп

У США буде угода з Україною про рідкісноземельні метали. Про це сказав президент Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

У нас буде угода з Україною про рідкісноземельні метали. Це дозволить отримати нам наші кошти, повернути наші кошти. Я роблю це для того, щоб завершити війну - заявив Трамп.

Доповнення

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла, що угода про корисні між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності, а тому не потребує проведення референдуму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів.

Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.

УНН передавав, що уряди США та України мають обговорити остаточне підписання угоди про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. США очікують отримати близько 20 млрд доларів від угоди про рідкоземельні копалини.