Репрессии в Крыму: какие нарушения прав человека зафиксированы в этом году

ukenru
Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  2671 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  14479 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  20568 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  68543 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  113498 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  120505 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  134597 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139224 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140523 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158301 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

  •  37798 просмотра
Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

  •  103268 просмотра
Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

  •  63503 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  113455 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  21886 просмотра
публикации
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  21886 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  113498 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  120956 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  123858 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  124817 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  113455 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  119183 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  105605 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  106128 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  105718 просмотра
Актуальное
Репрессии в Крыму: какие нарушения прав человека зафиксированы в этом году

Репрессии в Крыму: какие нарушения прав человека зафиксированы в этом году

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 09:44  •  4586 просмотра

Read in English

За 9 месяцев 2024 года в оккупированном Крыму зафиксировано 91 задержание, из которых 26 - крымских татар. Также проведен 131 арест, 59 обысков и 89 допросов, что свидетельствует о систематических нарушениях прав человека.

За 9 месяцев 2024 года оккупационные власти в Крыму продолжают систематические репрессии и нарушения прав человека, в частности против крымских татар. Несмотря на некоторое уменьшение количества задержаний и арестов по сравнению с предыдущими годами, значительная часть этих действий направлена именно против представителей крымскотатарского народа. Об этом говорится в анализе Крымскотатарского Ресурсного центра по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму, передает УНН.

В течение 9 месяцев 2024 года в оккупированном Крыму было зафиксировано нарушение прав человека, особенно в отношении крымскотатарского народа. Всего было задокументировано 91 случай задержаний, из которых 26 касались крымских татар. Несмотря на уменьшение общего количества задержаний по сравнению с предыдущими годами (154 задержания в 2023 году и 108 в 2022 году), значительная часть из них продолжает быть направленной против крымских татар, что указывает на систематический характер преследований.

Аресты также остаются одной из ключевых форм репрессий. За отчетный период был зафиксирован 131 арест, из которых 60 касались крымских татар, что составляет почти половину всех случаев. Несмотря на снижение количества арестов в 2024 году (182 ареста в 2023 и 138 в 2022 годах), репрессии не прекращаются.

Кроме этого, зафиксировано 229 случаев нарушения права на справедливый суд, из которых 131 касается крымских татар. Это является четким свидетельством того, что оккупационная судебная система используется как инструмент давления и дискриминации. По сравнению с предыдущими годами, ситуация несколько изменилась: в 2023 году было зафиксировано 226 случаев нарушений права на суд, а в 2022 году - 263 случая.

Оккупанты в Крыму оставили в силе приговор в 17 лет тюрьмы незрячему политзаключенному - Лубинец16 сентября 2024, 12:51 • 11814 просмотров

Оккупационные власти также активно проводят обыски и допросы. В 2024 году было проведено 59 обысков, 35 из которых касались крымских татар, что демонстрирует значительное давление на их дома и жизнь в целом. За этот же период было проведено 89 допросов, 33 из которых - в отношении крымских татар. 

Значительное внимание оккупационные власти уделяют нарушению прав на здоровье. Было зафиксировано 40 случаев нарушений этого права, из которых 36 касались крымских татар. Большинство этих случаев касаются непредоставления надлежащей медицинской помощи политзаключенным или игнорирования ходатайств адвокатов относительно их состояния здоровья.

Этапирование также остается распространенной практикой. В 2024 году зафиксировано 29 случаев этапирования, из которых 24 касаются крымских татар. Хотя общее количество этапирований уменьшилось по сравнению с 2023 годом (59 случаев), давление на крымских татар не снижается.

Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для референдума: в Меджлисе отреагировали19 сентября 2024, 13:56 • 15637 просмотров

Кроме этого, за отчетный период было зафиксировано 25 случаев наложения штрафов на общую сумму 1 202 700 рублей (360 810 гривен), из которых 10 штрафов касались крымских татар. Это меньше, чем в предыдущие годы, однако свидетельствует о продолжении политики экономического давления на население через административные взыскания.

Напомним 

218 человек, из них 132 крымские татары, незаконно заключенные рф в Крыму. 43 арестованы, 151 заключенный, 26 без статуса. Зафиксировано перемещение крымских татар в российские тюрьмы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
krymКрым