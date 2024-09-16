Оккупанты в Крыму оставили в силе приговор в 17 лет тюрьмы незрячему политзаключенному - Лубинец

Оккупационные власти в Крыму утвердили приговор в 17 лет заключения незрячему политзаключенному Александру Сизикову. Сейчас его вывезли в неизвестном направлении, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Оккупанты вывезли в неизвестном направлении политзаключенного Александра Сизикова, который имеет инвалидность первой группы по зрению. Также ему оставили в силе приговор в 17 лет заключения - написал Лубинец.

Омбудсман напомнил, что согласно постановлению правительства рф о медицинском осмотре подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, болезни, сопровождающиеся полной слепотой, входят в такой список.

"Даже по российскому законодательству Александр Сизиков должен быть освобожден от отбывания этого наказания. Однако Сизиков признан таким, который может отбывать наказание в исправительном учреждении", - добавил Лубинец.

Действия российских силовиков против лица с инвалидностью нарушают основополагающие права человека, в частности право на справедливый суд и защиту, указал Лубинец. Он призвал международное сообщество усилить давление на рф с требованием немедленного освобождения Александра Сизикова, а также всех незаконно удерживаемых украинцев на ВОТ Крыма и рф.

Напомним

7 июля 2020 года в Крыму прошли массовые обыски, в результате которых задержали семь человек, шестерых из них отправили в СИЗО. Александра Сизикова, который полностью потерял зрение после ДТП, поместили под домашний арест.