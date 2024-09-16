Окупанти у Криму залишили в силі вирок у 17 років тюрми незрячому політв’язню - Лубінець

Окупаційна влада у Криму затвердила вирок у 17 років ув’язнення незрячому політв’язню Олександру Сізікову. Наразі його вивезли у невідомому напрямку, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Окупанти вивезли у невідомому напрямку політв'язня Олександра Сізікова, який має інвалідність першої групи за зором. Також йому залишили в силі вирок у 17 років ув'язнення - написав Лубінець.

Омбудсман нагадав, що згідно з постановою уряду рф про медичний огляд підозрюваних та перелік важких захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою, хвороби, що супроводжуються повною сліпотою, входять до такого списку.

"Навіть за російським законодавством Олександр Сізіков має бути звільнений від відбування цього покарання. Однак Сізіков визнаний таким, який може відбувати покарання у виправній установі", - додав Лубінець.

Дії російських силовиків проти особи з інвалідністю порушують основоположні права людини, зокрема право на справедливий суд і захист, вказав Лубінець. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на рф з вимогою негайного звільнення Олександра Сізікова, а також усіх незаконно утримуваних українців на ТОТ Криму та рф.

Нагадаємо

7 липня 2020 року у Криму пройшли масові обшуки, в результаті яких затримали сім осіб, шістьох із них відправили до СІЗО. Олександра Сізікова, який повністю втратив зір після ДТП, помістили під домашній арешт.

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