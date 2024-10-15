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Репресії в Криму: які порушення прав людини зафіксовані цього року

Київ • УНН

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За 9 місяців 2024 року в окупованому Криму зафіксовано 91 затримання, з яких 26 - кримських татар. Також проведено 131 арешт, 59 обшуків та 89 допитів, що свідчить про систематичні порушення прав людини.

Репресії в Криму: які порушення прав людини зафіксовані цього року

За 9 місяців 2024 року окупаційна влада в Криму продовжує систематичні репресії та порушення прав людини, зокрема проти кримських татар. Попри певне зменшення кількості затримань і арештів у порівнянні з попередніми роками, значна частина цих дій спрямована саме проти представників кримськотатарського народу. Про це йдеться в аналізі Кримськотатарського Ресурсного центру щодо порушень прав людини в окупованому Криму, передає УНН.

Протягом 9 місяців 2024 року в окупованому Криму було зафіксовано порушення прав людини, особливо щодо кримськотатарського народу. Загалом було задокументовано 91 випадок затримань, з яких 26 стосувалися кримських татар. Попри зменшення загальної кількості затримань у порівнянні з попередніми роками (154 затримання у 2023 році та 108 у 2022 році), значна частина з них продовжує бути спрямованою проти кримських татар, що вказує на систематичний характер переслідувань.

Арешти також залишаються однією з ключових форм репресій. За звітний період було зафіксовано 131 арешт, з яких 60 стосувалися кримських татар, що становить майже половину всіх випадків. Попри зниження кількості арештів у 2024 році (182 арешти у 2023 та 138 у 2022 роках), репресії не припиняються.

Окрім цього, зафіксовано 229 випадків порушення права на справедливий суд, з яких 131 стосується кримських татар. Це є чітким свідченням того, що окупаційна судова система використовується як інструмент тиску і дискримінації. Порівняно з попередніми роками, ситуація дещо змінилася: у 2023 році було зафіксовано 226 випадків порушень права на суд, а у 2022 році – 263 випадки.

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Окупаційна влада також активно проводить обшуки та допити. У 2024 році було проведено 59 обшуків, 35 з яких стосувалися кримських татар, що демонструє значний тиск на їхні домівки та життя загалом. За цей же період було проведено 89 допитів, 33 з яких – щодо кримських татар. 

Значну увагу окупаційна влада приділяє порушенню прав на здоров’я. Було зафіксовано 40 випадків порушень цього права, з яких 36 стосувалися кримських татар. Більшість цих випадків стосуються ненадання належної медичної допомоги політв’язням або ігнорування клопотань адвокатів щодо їхнього стану здоров’я.

Етапування також залишається поширеною практикою. У 2024 році зафіксовано 29 випадків етапування, з яких 24 стосуються кримських татар. Хоча загальна кількість етапувань зменшилася в порівнянні з 2023 роком (59 випадків), тиск на кримських татар не знижується.

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Окрім цього, за звітний період було зафіксовано 25 випадків накладення штрафів на загальну суму 1 202 700 рублів (360 810 гривень), з яких 10 штрафів стосувалися кримських татар. Це є меншим, ніж у попередні роки, проте свідчить про продовження політики економічного тиску на населення через адміністративні стягнення.

Нагадаємо 

218 осіб, з них 132 кримські татари, незаконно ув'язнені рф в Криму. 43 арештовані, 151 ув'язнені, 26 без статусу. Зафіксовано переміщення кримських татар у російські в'язниці.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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