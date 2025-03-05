Рекордная партия кокаина: что нашли французские правоохранители в порту Дюнкерка
Киев • УНН
В французском порту Дюнкерк обнаружена крупнейшая в истории страны партия кокаина весом 10 тонн. Наркотики, прибывшие из Южной Америки, оцениваются в 320 миллионов евро.
Французские правоохранители конфисковали 10 тонн кокаина в портовом городе Дюнкерк, что стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории Франции. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По предварительным оценкам, изъятая партия оценивается в 320 миллионов евро, или 339 миллионов долларов.
Наркотики были спрятаны в контейнерах, а их происхождение – из Южной Америки. Изъятие стало частью более широкой борьбы с наркотрафиком. Только в этом году во Франции уже было конфисковано более 53 тонн кокаина, что на 130% больше, чем в 2023 году.
Это рекордное изъятие свидетельствует о том, что Франция продолжает оставаться важным маршрутом для наркотиков, которые переправляются в Европу, в частности через порты, где контрабандисты пытаются использовать различные способы скрытия запрещенных грузов.
По данным Европейского агентства по наркотикам, кокаин является вторым по популярности наркотиком на континенте после каннабиса, а количество изъятых партий в Европейском Союзе продолжает расти.
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