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Рекордная партия кокаина: что нашли французские правоохранители в порту Дюнкерка

Киев • УНН

 • 14898 просмотра

В французском порту Дюнкерк обнаружена крупнейшая в истории страны партия кокаина весом 10 тонн. Наркотики, прибывшие из Южной Америки, оцениваются в 320 миллионов евро.

Рекордная партия кокаина: что нашли французские правоохранители в порту Дюнкерка

Французские правоохранители конфисковали 10 тонн кокаина в портовом городе Дюнкерк, что стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории Франции. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По предварительным оценкам, изъятая партия оценивается в 320 миллионов евро, или 339 миллионов долларов.

Наркотики были спрятаны в контейнерах, а их происхождение – из Южной Америки. Изъятие стало частью более широкой борьбы с наркотрафиком. Только в этом году во Франции уже было конфисковано более 53 тонн кокаина, что на 130% больше, чем в 2023 году.

Это рекордное изъятие свидетельствует о том, что Франция продолжает оставаться важным маршрутом для наркотиков, которые переправляются в Европу, в частности через порты, где контрабандисты пытаются использовать различные способы скрытия запрещенных грузов.

По данным Европейского агентства по наркотикам, кокаин является вторым по популярности наркотиком на континенте после каннабиса, а количество изъятых партий в Европейском Союзе продолжает расти.

«Кокаиновая королева» Европы поймана после двух лет укрытия28.02.25, 10:37 • 31975 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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