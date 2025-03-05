Рекордна партія кокаїну: що знайшли французькі правоохоронці в порту Дюнкерка

Французькі правоохоронці конфіскували 10 тонн кокаїну в портовому місті Дюнкерк, що стало найбільшим вилученням наркотиків в історії Франції. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За попередніми оцінками, вилучена партія оцінюється в 320 мільйонів євро, або 339 мільйонів доларів.

Наркотики були сховані в контейнерах, а їх походження – з Південної Америки. Вилучення стало частиною ширшої боротьби з наркотрафіком. Лише цього року у Франції вже було конфісковано понад 53 тонни кокаїну, що на 130% більше, ніж у 2023 році.

Це рекордне вилучення свідчить про те, що Франція продовжує залишатися важливим маршрутом для наркотиків, що переправляються до Європи, зокрема через порти, де контрабандисти намагаються використовувати різні способи приховування заборонених вантажів.

За даними Європейського агентства з наркотиків, кокаїн є другим за популярністю наркотиком на континенті після канабісу, а кількість вилучених партій в Європейському Союзі продовжує зростати.

"Кокаїнова королева" Європи спіймана після двох років переховування