Рекорд с неба: ВСУ уничтожили 50 тысяч вражеских дронов

Силы обороны Украины установили новый впечатляющий рекорд – ликвидировано уже 50 000 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня. Об этом официально сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.

Детали

Украинское небо становится все более смертоносным для дронов армии РФ. По официальным данным СтратКома Вооруженных Сил Украины, наши защитники уничтожили уже 50 тысяч вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Это новый рекорд – как по масштабам уничтожения, так и по профессионализму украинской ПВО и электронной борьбы.

Благодарим каждого военного, который бережет украинское небо - говорится в сообщении СтратКома.

Беспилотники – один из главных инструментов войны России против Украины, особенно в разведке и атаках на фронте. Массовое уничтожение БпЛА свидетельствует не только об эффективности наших защитников, но и об адаптации ВСУ к современной войне дронов.

Украинские военные постоянно совершенствуют средства обнаружения, перехвата и уничтожения БпЛА – как собственного производства, так и благодаря помощи партнеров. Этот результат является ярким доказательством того, что небо над Украиной – это зона, где враг не имеет преимущества.

Напомним

7 августа российские войска потеряли 1040 солдат, 7 танков и 52 артсистемы.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.25 составляют 1061350 человек.