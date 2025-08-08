Рекорд з неба: ЗСУ знищили 50 тисяч ворожих дронів
Київ • УНН
Сили оборони України ліквідували 50 000 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. Це новий рекорд за масштабами знищення та професіоналізмом української ППО.
Сили оборони України встановили новий вражаючий рекорд – ліквідовано вже 50 000 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. Про це офіційно повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Українське небо стає дедалі смертельнішим для дронів армії РФ. За офіційними даними СтратКому Збройних Сил України, наші захисники знищили вже 50 тисяч ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Це новий рекорд – як за масштабами знищення, так і за професіоналізмом української ППО та електронної боротьби.
Дякуємо кожному військовому, що береже українське небо
Безпілотники – один із головних інструментів війни росії проти України, особливо в розвідці та атаках на фронті. Масове знищення БпЛА свідчить не лише про ефективність наших оборонців, а й про адаптацію ЗСУ до сучасної війни дронів.
Українські військові постійно вдосконалюють засоби виявлення, перехоплення та знищення БпЛА – як власного виробництва, так і завдяки допомозі партнерів. Цей результат є яскравим доказом того, що небо над Україною – це зона, де ворог не має переваги.
Нагадаємо
7-го серпня російські війська втратили 1040 солдатів, 7 танків та 52 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.25 становлять 1061350 осіб.