Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей

Заместители Министра обороны Дмитрий Клименков и Виталий Половенко вместе с главой "Государственного оператора тыла" Арсеном Жумадиловым проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.

Работаем над запуском реформы питания для ВСУ. В приоритете - своевременность поставок и качество продукции. - отметил Дмитрий Клименков.

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Проверили поставили ли своевременно продукцию, ее качество, приготовление блюд. Кроме этого, посмотрели в каком состоянии столовая, кухня, технологическое холодильное оборудование для хранения продуктов. Моя цель - помочь военным частям, если есть недостатки, то устранить их. И, конечно, выяснить на каком этапе организации процесса питания у нас возникают вопросы, чтобы в будущем такого не повторялось. - подчеркнул заместитель Министра обороны Виталий Половенко.

В какую именно часть наведались с ревизией в военном ведомстве не сообщили, однако пообещали, что такие проверки в воинских частях в будущем станут традиционными.

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УНН писал, что необходимость реформирования системы закупок и поставок питания уже назрела. Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что вызовов в этой сфере перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.

Впрочем, у новой команды Министерства обороны Украины есть политическая воля навести порядок в закупках продуктов питания для украинской армии, а у руководителя ГП "Государственный оператор тыла" есть необходимый и положительный опыт, чтобы воплотить это в жизнь. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра StateWatch Глеб Каневский в эксклюзивном комментарии УНН.