Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей
Заместители Министра обороны проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. В какую именно часть наведались с ревизией не сообщили, однако пообещали, что такие проверки станут традиционными.
Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ
Президент Украины уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Известно, что Семенченко ранее был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина
70-летняя женщина погибла после того, как россияне обстреляли поселок Цукурино в Донецкой области из ракетных установок "Ураган".
путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд
Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.
Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph
Руководитель украинской разведки спрогнозировал, что Украина начнет новое контрнаступление весной, как только российское наступление будет исчерпано.
Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации
Новый законопроект о мобилизации в Украине имеет целью применить более справедливый подход к мобилизации различных слоев населения во время длительной войны.
Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут
Президент Зеленский заявил, что энергетическая система Украины была сохранена с прошлой зимы, несмотря на продолжающиеся российские атаки, но впереди еще долгий путь этой зимы.
Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.
Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть
По словам главы Херсонской областной военной администрации, российская армия обстреливает Херсон более часа, повредив дом, магазины и электросеть в одном из районов города.
Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров
Зеленский сказал, что дальнейшая консолидация будет важной для подготовки к предстоящему заседанию Европейского Совета на уровне лидеров и определения приоритетов на оставшуюся часть года, которые нужны Украине и Европе.