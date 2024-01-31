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Реформа харчування для ЗСУ: Міноборони навідались із ревізією в одну з військових частин

Реформа харчування для ЗСУ: Міноборони навідались із ревізією в одну з військових частин

Київ • УНН

 • 91993 перегляди

Заступники Міністра оборони перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин. До якої саме частини навідались із ревізією не повідомили, однак пообіцяли, що такі перевірки стануть традиційними.

Заступники Міністра оборони Дмитро Кліменков та Віталій Половенко разом з очільником "Державного оператора тилу" Арсеном Жумаділовим перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин.  Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає УНН.

Працюємо над запуском реформи харчування для ЗСУ. У пріоритеті – своєчасність поставок і якість продукції. 

– зазначив Дмитро Кліменков.

Деталі

Перевірили чи поставили своєчасно продукцію, її якість, приготування страв. Крім цього, подивилися в якому стані їдальня, кухня, технологічне холодильне обладнання для зберігання харчів. Моя мета – допомогти військовим частинам, якщо є недоліки, то усунути їх. І, звичайно, зʼясувати на якому етапі організації процесу харчування в нас виникають питання аби в майбутньому такого не повторювалось.

– наголосив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

До якої саме частини навідались із  ревізією у військовому відомстві не повідомили, однак пообіцяли, що такі перевірки у військових частинах у майбутньому стануть традиційними.

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Конкуренція між вітчизняними виробниками стане додатковою гарантію постачання якісних продуктів харчування до ЗСУ - м'ясопереробне підприємство27.12.23, 10:28 • 301394 перегляди

Додатково

УНН писав, що необхідність реформування системи закупівель та постачання харчування вже назріла. Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що викликів у цій сфері перед нинішнім керівництвом Міністерства оборони дуже багато.

Втім у нової команди Міністерства оборони України є політична воля навести лад у закупівлях продуктів харчування для української армії, а у керівника ДП "Державний оператор тилу" є необхідний і позитивний досвід, щоб втілити це у життя. Таку думку висловив керівник аналітичного центру StateWatch Гліб Каневський в ексклюзивному коментарі УНН.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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