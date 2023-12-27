Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие.

Конкуренция между отечественными производителями на тендерах по поставке продуктов питания в Вооруженные силы Украины повлияет на улучшение качества питания украинских военных. Такое мнение высказал директор мясоперерабатывающей фабрики ООО "АЛАН" Владимир Крыхта в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, конкуренция также приведет к снижению закупочных цен и расширению ассортимента продукции, которая будет поставляться в воинские части.

"Мы считаем, что непосредственная конкуренция между производителями на тендерах положительно повлияет на улучшение качества питания в Вооруженных силах, ведь при таких условиях поставка продукции будет осуществляться напрямую производителем, что является дополнительной гарантией, что будет получен качественный продукт.

Конкуренция между отечественными производителями продуктов питания (а не между посредниками), по нашему мнению, непременно приведет к снижению закупочных цен, расширению ассортимента и повышению качества продукции", - говорится в ответе Владимира Крыхты на запрос УНН.

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Несмотря на это, как отметил Крыхта, компания приветствует инициативу новой команды Минобороны максимально расширить сотрудничество с отечественными производителями продуктов питания и минимизировать участие посредников в тендерах.

"Наша компания положительно относится к инициативе Министерства обороны Украины и Государственного агентства "Государственный оператор тыла" по минимизации присутствия посредников на тендерах по закупке питания для армии и поддерживает создание условий для допуска к тендерам как можно большего количества отечественных производителей, поскольку является постоянным участником закупок через систему "Прозорро".

Компания готова обсуждать внедрение этой системы в открытом диалоге с новой командой Минобороны, участвовать в таких закупках и при необходимости через обратную связь производитель (поставщик)-покупатель решать проблемные вопросы", - добавил Владимир Крыхта.

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