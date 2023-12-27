Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие.
Парламентские партии должны подать финансовые отчеты до 26 марта 2024 года - закон
Закон возобновил требование к украинским партиям подать финансовые отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года.
Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью
российские войска атаковали общину Херсона, осуществив 36 обстрелов, вызвав перебои в электроснабжении и связи, также ранения получили семь человек.
Передайте авто военным: соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона
Соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона.
В Украине начинают выплату компенсаций за разрушенное жилье
Украина начинает выплачивать компенсации гражданам за разрушенные россией дома.
33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб: подробности атаки ВСУ на "Новочеркасск"
Атака на корабль "Новочеркасск": 1 погибший, 23 раненых, 33 пропавших без вести; найдены фрагменты ракет.
Оккупанты, пытаясь прорваться по ряду направлений, направили против украинских военных более 600 снарядов - Лысогор
российские войска выпустили более 600 снарядов по украинским позициям в Луганске, пытаясь прорваться на нескольких направлениях. Также сообщается, что в рф, 12-летний ребенок умер после прививки российскими препаратами.
Украинские дети получили от "МХП-Громаді" более 50 тыс. подарков к новогодним праздникам
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" вручил 51 500 новогодних подарков детям в 14 областях Украины.
российские войска обстреляли три приграничные общины Черниговщины
российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области, осуществив 5 инцидентов, в том числе 38 взрывов из различных видов оружия; о жертвах не сообщается.
Армия рф на Запорожье обстреляла 22 населенных пункта, 24 раза атаковала дронами
Российские войска нанесли 151 удар по Запорожской области, в том числе 24 удара с беспилотников, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв.