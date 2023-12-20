Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников.

Исключение посредников из тендеров по питанию для украинской армии будет означать ускорение процесса, закупки по оптовым ценам и поставки в воинские части свежих продуктов. Такое мнение высказал руководитель ООО "КИЕВ ХЛЕБ", президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, предложение Минобороны минимизировать присутствие посредников на тендерах по питанию является правильным именно из этих соображений.

"Да, это верная инициатива, как раз с целью, чтобы ускорить процесс закупки, чтобы продукты были максимально свежие, чтобы уйти от этих логистических дополнительных цепей - а, соответственно, каждая дополнительная цепь - это увеличение цены, а напрямую через производителей - это могут быть оптовые цены. Быстрее и дешевле должно быть", - отметил Дученко.

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Добавил, что Минобороны уже сейчас ведет активную работу с производителями, чтобы максимально быстро улучшить качество питания в армии.

"Да, мы над этим вопросом работаем. Во-первых, у нас уже есть прямые контракты и мы их выполняем. Сейчас рассылаются производителям продуктов анкеты. По результатам анкетирования будут разработаны определенные требования к производителям, для того, чтобы отсеять недобропорядочных производителей, посредников и максимально упростить процедуру закупки между МОУ и производителями, чтобы по гарантированной цене качественные и безопасные продукты согласно контрактам могли поставляться армии", - сообщил Дученко.

Напомним,

Гендиректор новосозданного Государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что новая стратегия оборонных закупок в питании предусматривает максимальное участие в тендерах производителей продукции, в частности, национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка.