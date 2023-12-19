Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Инициатива новой команды Минобороны по привлечению к участию в тендерах на питание как можно большего количества отечественных производителей и исключению посредников станет стимулом для расширения производства, приведет к увеличению инвестиций в сельскохозяйственную отрасль и наращиванию рабочих мест. Такое мнение высказала генеральный директор Ассоциации производителей молока (АПМ) Анна Лавренюк в эксклюзивном комментарии УНН.

Анна Лавренюк уточнила, что Ассоциация производителей молока объединяет хозяйства, занимающиеся выращиванием крупного рогатого скота и производством молока-сырья. Однако немалая часть хозяйств-участников АПМ имеют развитые другие направления производства: в частности, овощи-фрукты и их переработка, собственные молочные и мясные цеха, производство круп и муки и тому подобное.

Напомнила, что в течение первых полгода полномасштабного вторжения, когда была практически полная блокада экспорта молочной продукции и нарушены цепочки сбыта на внутреннем рынке, именно организованная при поддержке Минагрополитики закупка сухого молока, масла и сгущенного молока для нужд ВСУ напрямую от перерабатывающих предприятий очень существенно поддержала рыночный баланс и работу как молокоперерабатывающих заводов, так и молочных ферм.

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Учитывая такой опыт, Ассоциация производителей молока поддерживает инициативу Минобороны расширить сотрудничество с отечественными производителями.

Прозрачный допуск к тендерам как можно большего количества отечественных производителей продуктов питания может иметь каскадное положительное влияние на рынок: выравнивать баланс предложения продукции на рынке в условиях ограниченного экспорта, стимулировать сельхозпредприятия инвестировать в создание, расширение собственной переработки и, соответственно, уменьшение давления на экспортные пути. Даже стимулировать сельхозпроизводителей объединяться в кооперативы для создания большего лота продукции на объявленный тендер. С точки зрения молочного бизнеса, прозрачные и прямые закупки через ГП "Государственный оператор тыла" могли бы стать дополнительным гарантированным каналом сбыта молока-сырья и готовой молочной продукции, а также говядины и телятины и предоставить дополнительный толчок для инвестиций бизнеса в эти сектора. Обидно, когда наши защитники питаются замороженной говядиной из Южной Америки, которая преодолела немалый путь по морям-суходолам, тогда как отечественное скотоводство способно полностью обеспечить потребность в качественной говядине и телятине, создавая при этом рабочие места и добавленную стоимость для украинской экономики - отметила Лавренюк.

По ее словам, Ассоциация готова к открытому диалогу с новой командой Минобороны, чтобы эта инициатива стала успешной.

В то же время, по мнению Лавренюк, Минобороны должно учесть определенные предостережения производителей при разработке тендерных условий.

В частности, к участию в них надо допускать производителей, имеющих реальные производственные мощности, рабочие места и уплату налогов в бюджет, а не фирмы-однодневки, которые к тому же могут сбывать фальсифицированную продукцию. Кроме того, желательно, чтобы Минобороны обеспечило стабильность заказов и своевременность оплаты.

Это, в свою очередь, приведет к конкуренции между производителями, и, соответственно, - к снижению закупочных цен.

"Непосредственная конкуренция между производителями на тендерах будет способствовать повышению качества и расширению ассортимента питания в армии благодаря установлению и необходимости выполнять высокие стандарты в условиях прозрачной конкуренции. А закупки без посредников однозначно позволят существенно снизить закупочные цены", - заключает Лавренюк.

Напомним,

Гендиректор новосозданного Государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что новая стратегия оборонных закупок в питании предусматривает максимальное участие в тендерах производителей продукции, в том числе национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка.