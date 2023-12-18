Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Наличие посредников всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки. Их отсутствие и честная конкуренция всегда приводят к оптимизации затрат и снижению закупочных цен. Так в компании "Интеррыбфлот", которая занимается производством рыбных консервов, в эксклюзивном комментарии УНН высказали свое видение инициативы новой команды Минобороны Украины исключить посредников из тендеров на питание.

В компании отметили, что только новая команда Минобороны обратила внимание на этот важный аспект. Это надо было сделать раньше.

"Откровенно, мы удивлены, что подобная инициатива возникла только сейчас, на более 650 день полномасштабного вторжения рф в Украину. Наличие посредников, к сожалению, всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки. Мы имеем опыт участия в государственных тендерах и выполнения условий в полном объеме, поэтому готовы к внедрению новой системы", - сообщили в компании в ответе на запрос УНН.

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Добавили, что Минобороны само определяет ассортимент необходимой продукции. Но, в любом случае, вежливая конкуренция между производителями будет способствовать снижению закупочных цен.

"Требования к качеству продукции, как правило, четко определены в тендерных требованиях к предмету закупки, и ответственность несет производитель. Кроме того, есть аккредитованные лаборатории Минобороны, которые на любом этапе поставки могут самостоятельно проверить качество на соответствие.

Отсутствие посредников и честная конкуренция всегда приводит к оптимизации затрат и снижению закупочных цен. Расширение ассортимента зависит от потребностей Минобороны, и законы рынка никто не отменял - спрос порождает предложение", - отметили в компании.

Напомним,

По мнению эксперта, у Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт.