Ребенок с матерью погибли в результате двойного удара рф по Сумской области

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В Сумской области в результате двойного удара рф погибли мать и 9-летний сын, ещё четыре человека получили ранения, сообщил в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров в социальных сетях, пишет УНН.

Ребёнок с мамой погибли в результате прицельного двойного удара врага по Сумщине - написал Григоров.

Рано утром россияне, по его словам, двумя реактивными БПЛА ударили по частному жилому дому в Бурынской громаде.

"Большие разрушения и пожар. К огромному сожалению, на месте погибли 29-летняя женщина и её 9-летний сын. Ещё четыре человека пострадали. Двое из них — отец и бабушка мальчика — с тяжёлыми ожогами находятся в больнице", — отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным полиции Сумщины, за прошедшие сутки в области в результате вражеских атак погиб человек, ещё пятеро получили ранения. В течение прошедших суток российские войска совершили 39 обстрелов 28 населённых пунктов Сумской области, враг применял КАБы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию, миномёты и РСЗО: