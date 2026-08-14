Ребенок с матерью погибли в результате двойного удара рф по Сумской области
Киев • УНН
Враг ударил по Бурынской громаде, погибли женщина и её сын. За сутки в Сумской области погиб один человек, пятеро получили ранения.
В Сумской области в результате двойного удара рф погибли мать и 9-летний сын, ещё четыре человека получили ранения, сообщил в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров в социальных сетях, пишет УНН.
Ребёнок с мамой погибли в результате прицельного двойного удара врага по Сумщине
Рано утром россияне, по его словам, двумя реактивными БПЛА ударили по частному жилому дому в Бурынской громаде.
"Большие разрушения и пожар. К огромному сожалению, на месте погибли 29-летняя женщина и её 9-летний сын. Ещё четыре человека пострадали. Двое из них — отец и бабушка мальчика — с тяжёлыми ожогами находятся в больнице", — отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным полиции Сумщины, за прошедшие сутки в области в результате вражеских атак погиб человек, ещё пятеро получили ранения. В течение прошедших суток российские войска совершили 39 обстрелов 28 населённых пунктов Сумской области, враг применял КАБы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию, миномёты и РСЗО:
- в Середино-Будской громаде в результате вражеского обстрела погибла 63-летняя женщина, ещё пять человек получили травмы — три женщины в возрасте 41, 46 и 40 лет и двое мужчин 24 и 62 лет. Повреждены частные и многоквартирные дома;
- в Сумской громаде в результате атак повреждены многоквартирный жилой дом, электрощитовые и инфраструктура автозаправочной станции;
- в Николаевской громаде повреждены жилой дом, складское помещение, транспортные средства, прицепы, наземный роботизированный комплекс и линия электропередачи;
- в Тростянецкой громаде повреждены железнодорожная техника и складские помещения;
- в Знобь-Новгородской, Ямпольской и Хутор-Михайловской громадах повреждены жилой дом и гражданская инфраструктура.