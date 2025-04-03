"Реал Мадрид" встретится с "Барселоной" в финале Кубка Испании

Футбольный клуб "Реал Мадрид" встретится с "Барселоной" на стадионе Ла Картуха в Севилье 26 апреля в финале Кубка Испании по футболу сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Барселона", передает УНН.

Детали

Команда Карло Анчелотти встретится с "Барселоной" в рамках финала Кубка короля (Copa del Rey). Так называется Кубок Испании по футболу, который проводится с 1902 года - организатором турнира является Королевская испанская футбольная федерация. С момента своего основания кубок несколько раз менял название. Современное название "Кубок короля" используется с 1977 года.

Это будет восьмой финал Кубка Испании по футболу между "Барсой" и "Реалом".

Дополнение

Тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Карло Анчелотти дал показания в суде по делу об уклонении от налогов. Его обвинили в неуплате 1 миллиона евро налога с его зарплаты в качестве тренера.

До этого в УЕФА возбудили дисциплинарное дело против четырех игроков "Реал Мадрид". Причиной послужило неподобающее поведение во время матча против "Атлетико".