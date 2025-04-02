Тренер "Реал Мадрида" Анчелотті виступив в суді: у чому його звинувачують

Тренер ФК "Реал Мадрид" Карло Анчелотті, який до того займав аналогічну посаду в клубах "Челсі" та "Евертон", дав свідчення в суді у справі про ухилення від сплати податків. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

Анчелотті звинувачують у несплаті 1 мільйона євро податку з його зарплати в якості тренера "Реалу" під час роботи з клубом в період з 2013 по 2015 роки. Він знову став тренером "Реалу" у 2021 році.

Сторона обвинувачення вимагає для Анчелотті покарання у вигляді чотирьох років і дев'яти місяців ув'язнення, а також штрафу в 3,2 мільйона євро. Сам тренер заявив, що футбольний клуб "Реал" запропонував йому "чисту зарплату" в 6 мільйонів євро.

Нагадаємо

Футбольний клуб "Реал Мадрид" буде боротися за головний приз Кубка Іспанії 2024/2025 наприкінці квітня поточного року. Ймовірним суперником може стати "Барселона" чи "Атлетіко".

До цього УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти чотирьох футболістів клубу "Реалу" через непристойну поведінку під час матчу проти "Атлетіко" в рамках Ліги Чемпіонів.