Тренер "Реал Мадрида" Анчелотти выступил в суде: в чем его обвиняют

Тренер ФК "Реал Мадрид" Карло Анчелотти, который до этого занимал аналогичную должность в клубах "Челси" и "Эвертон", дал показания в суде по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

Анчелотти обвиняют в неуплате 1 миллиона евро налога с его зарплаты в качестве тренера "Реала" во время работы с клубом в период с 2013 по 2015 годы. Он снова стал тренером "Реала" в 2021 году.

Сторона обвинения требует для Анчелотти наказание в виде четырех лет и девяти месяцев заключения, а также штрафа в 3,2 миллиона евро. Сам тренер заявил, что футбольный клуб "Реал" предложил ему "чистую зарплату" в 6 миллионов евро.

Напомним

Футбольный клуб "Реал Мадрид" будет бороться за главный приз Кубка Испании 2024/2025 в конце апреля текущего года. Вероятным соперником может стать "Барселона" или "Атлетико".

До этого УЕФА открыла дисциплинарное дело против четырех футболистов клуба "Реала" из-за непристойного поведения во время матча против "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов.