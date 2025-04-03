"Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії
Київ • УНН
Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії на стадіоні Ла Картуха. Це буде восьмий фінал між цими командами.
Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" на стадіоні Ла Картуха в Севільї 26 квітня у фіналі Кубка Іспанії з футболу сезону-2024/25. Про це повідомляє пресслужба ФК "Барселона", передає УНН.
Деталі
Команда Карло Анчелотті зустрінеться з "Барселоною" в межах фіналу Кубка короля (Copa del Rey). Так називається Кубок Іспанії з футболу, який проводиться з 1902 року - організатором турніру є Королівська іспанська футбольна федерація. З моменту свого заснування кубок кілька разів змінював назву. Сучасна назва "Кубок короля" використовується з 1977 року.
Це буде восьмий фінал Кубка Іспанії з футболу між "Барсою" та "Реалом".
Доповнення
Тренер футбольного клубу "Реал Мадрид" Карло Анчелотті дав свідчення в суді у справі про ухилення від податків. Його звинуватили у несплаті 1 мільйона євро податку з його зарплати як тренера.
До того в УЄФА порушили дисциплінарну справу проти чотирьох гравців "Реал Мадрид". Причиною послужила неналежна поведінка під час матчу проти "Атлетіко".