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"Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії

Київ • УНН

 • 4984 перегляди

Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії на стадіоні Ла Картуха. Це буде восьмий фінал між цими командами.

"Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії

Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" на стадіоні Ла Картуха в Севільї 26 квітня у фіналі Кубка Іспанії з футболу сезону-2024/25. Про це повідомляє пресслужба ФК "Барселона", передає УНН.

Деталі

Команда Карло Анчелотті зустрінеться з "Барселоною" в межах фіналу Кубка короля (Copa del Rey). Так називається Кубок Іспанії з футболу, який проводиться з 1902 року - організатором турніру є Королівська іспанська футбольна федерація. З моменту свого заснування кубок кілька разів змінював назву. Сучасна назва "Кубок короля" використовується з 1977 року.

Це буде восьмий фінал Кубка Іспанії з футболу між "Барсою" та "Реалом".

Доповнення

Тренер футбольного клубу "Реал Мадрид" Карло Анчелотті дав свідчення в суді у справі про ухилення від податків. Його звинуватили у несплаті 1 мільйона євро податку з його зарплати як тренера.

До того в УЄФА порушили дисциплінарну справу проти чотирьох гравців "Реал Мадрид". Причиною послужила неналежна поведінка під час матчу проти "Атлетіко".

Євген Устименко

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