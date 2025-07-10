"Реал Мадрид" потерпел сокрушительное поражение от "ПСЖ": где и когда будет финал Кубка мира ФИФА

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:46 • 2846 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 11070 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
05:21 • 7797 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 36806 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 119923 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 73892 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 80980 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109249 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 60483 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 122330 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
78%
741мм
Популярные новости
Ночные взрывы в Киеве: враг попал в жилое здание9 июля, 23:02 • 12378 просмотра
Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые9 июля, 23:43 • 26987 просмотра
США возобновили поставки оружия Украине - АР10 июля, 00:09 • 20441 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек01:26 • 9171 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория05:10 • 7366 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 11076 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 44971 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 51532 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 58346 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 119927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 128805 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 259180 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 439385 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 268905 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 377836 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

"Реал Мадрид" потерпел сокрушительное поражение от "ПСЖ": где и когда будет финал Кубка мира ФИФА

Киев • УНН

 • 35 просмотра

Футбольный клуб "Реал Мадрид" проиграл "ПСЖ" в матче в Ист-Ратерфорде. "Пари Сен-Жермен" одержал победу со счетом 4:0.

"Реал Мадрид" потерпел сокрушительное поражение от "ПСЖ": где и когда будет финал Кубка мира ФИФА

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") победил "Реал Мадрид" со счетом 4:0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FIFA.

Детали

Матч проходил в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Благодаря дублю Фабиана Руиса (6, 24-я минуты) и голам Усама Дембеле (9) и Гонсало Рамоса (87), "ПСЖ" одержал победу над "Реалом".

Сейчас парижан от Кубка мира ФИФА отделяет лишь одна победа. Следующий матч должен состояться 13 июля с английским футбольным клубом "Челси" на 82-тысячном MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов погибли два человека, 192 получили ранения. Французская полиция арестовала более 500 человек.

Также УНН сообщал, что "Пари Сен-Жермен" обыграл миланский "Интер" в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5:0.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

спортНовости Мира
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9