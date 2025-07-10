"Реал Мадрид" потерпел сокрушительное поражение от "ПСЖ": где и когда будет финал Кубка мира ФИФА
Киев • УНН
Футбольный клуб "Реал Мадрид" проиграл "ПСЖ" в матче в Ист-Ратерфорде. "Пари Сен-Жермен" одержал победу со счетом 4:0.
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") победил "Реал Мадрид" со счетом 4:0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FIFA.
Детали
Матч проходил в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Благодаря дублю Фабиана Руиса (6, 24-я минуты) и голам Усама Дембеле (9) и Гонсало Рамоса (87), "ПСЖ" одержал победу над "Реалом".
Сейчас парижан от Кубка мира ФИФА отделяет лишь одна победа. Следующий матч должен состояться 13 июля с английским футбольным клубом "Челси" на 82-тысячном MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во время празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов погибли два человека, 192 получили ранения. Французская полиция арестовала более 500 человек.
Также УНН сообщал, что "Пари Сен-Жермен" обыграл миланский "Интер" в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5:0.