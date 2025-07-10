"Реал Мадрид" зазнав нищівної поразки від "ПСЖ": де і коли буде фінал Кубку світу ФІФА

Футбольний клуб "Парі Сен Жермен" ("ПСЖ") переміг "Реал Мадрид" з рахунком 4-0. Про це повідомляє УНН з посиланням на FIFA.

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Матч відбувався в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі, США). Завдяки дублю Фабіана Руїса (6, 24-та хвилини) та голам Усама Дембеле (9) та Гонсало Рамоса (87), "ПСЖ" здобув перемогу над "Реалом".

Наразі парижан від Кубку світу ФІФА відділяє лише одна перемога. Наступним матч має відбутися 13 липня з англійським футбольним клубом "Челсі" на 82-тисячному MetLife Stadium в Іст-Резерфорді.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час святкування перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинуло двоє людей, 192 отримали поранення. Французька поліція заарештувала понад 500 осіб.

Також УНН повідомляв, що "Парі Сен-Жермен" обіграв міланський "Інтер" у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 5:0.