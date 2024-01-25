Развозят по военным базам и промзонам: в Мариуполе оккупанты прячут БК

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали многочисленные перемещения российских грузовиков с БК внутри города. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Андрей Андрющенко, передает УНН.

Детали

Фиксируем многочисленные внутренние перемещения грузовиков с БК внутри города. С ММК им. Ильича и "Азовмаша" по различным промзонам и военным базам оккупантов в Кальмиусском и Приморском районах - говорится в заметке.

Андрющенко отметил, что весь состав гражданских рабочих ММК им. Ильича и "Азовмаша" отправили в отпуск за свой счет на два месяца.

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Предварительно по многочисленным разговорам оккупантов они ожидают большую партию БК и пока неизвестного оружия на следующей неделе. И именно для этого готовят территорию заводов, одновременно нивелируя фактор посторонней фиксации со стороны рабочих - объяснил Петр Андрющенко.

Напомним,

Согласно информации Мариупольского городского совета больницы в оккупированном городе плохо подготовлены к всплеску вирусных инфекций, что потенциально может привести к эпидемии.

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