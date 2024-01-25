Розвозять по військових базах і промзонах: в Маріуполі окупанти переховують БК
Київ • УНН
Окупаційні війська рф в Маріуполі розвозять БК по всіх промислових зонах, ймовірно, очікуючи на велику партію зброї.
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували чисельні переміщення російських вантажівок з БК всередині міста. Про це розповів радник мера Маріуполя Андрій Андрющенко, передає УНН.
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Фіксуємо чисельні внутрішні переміщення вантажівок з БК всередині міста. З ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" по різних промзонах та військових базах окупантів в Кальміуському та Приморському районах
Андрющенко зауважив, що весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку своїм коштом на два місяці.
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Попередньо за чисельних розмов окупантів вони очікують велику партію БК та поки невідомої зброї наступний тиждень. Та саме для цього готують територію заводів, одночасно нівелюючи фактор сторонньої фіксації з боку робітників
Нагадаємо
Згідно з інформацією Маріупольської міської ради лікарні в окупованому місті погано підготовлені до сплеску вірусних інфекцій, що потенційно може призвести до епідемії.
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