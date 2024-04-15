Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов

На внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов, международные партнеры пообещали вскоре начать поставки Украине беспилотников различных модификаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В ведомстве рассказали, что накануне состоялось заседание Коалиции дронов, во время которого Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак врага.

Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас - обратилась к участникам заседания заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Украинских дронов будет больше": Зеленский показал, как работают отечественные беспилотники на фронте

Также в Минобороны объявили результаты заседания:

Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger. Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины. Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией. Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211.

Справочно

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также к Коалиции присоединились: Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.

Напомним

Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.