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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов

Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 11:41  •  9497 просмотра

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На внеочередной встрече международные партнеры пообещали начать поставки Украине различных модификаций беспилотников, в частности Канада предоставит 450 БПЛА SkyRanger, Литва выделит средства на производство беспилотников FPV, Нидерланды заключат контракты с Данией и Германией на поставку беспилотников Heidrun RQ-35.

На внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов, международные партнеры пообещали вскоре начать поставки Украине беспилотников различных модификаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали 

В ведомстве рассказали, что накануне состоялось заседание Коалиции дронов, во время которого Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак врага. 

Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас

- обратилась к участникам заседания заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Также в Минобороны объявили результаты заседания:

  1. Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
  2. Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины.
  3. Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией.
  4. Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211.

Справочно

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также к Коалиции присоединились: Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.

Напомним

Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
latviyaЛатвия
daniyaДания
kanadaКанада
litvaЛитва
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
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