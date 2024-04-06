"Украинских дронов будет больше": Зеленский показал, как работают отечественные беспилотники на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Силах обороны активно используют дроны украинского производства. Глава государства заверил, что их производство будет только расти. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление Зеленского в Facebook.

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По словам Зеленского, украинские дроны "уничтожают оккупанта, защищают жизни наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны".

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В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло - заявил глава государства.

Он поблагодарил всех, кто производит и поставляет дроны для Сил обороны, кто тренирует операторов дронов. Также Зеленский поблагодарил за меткость каждого воина, который применяет дроны.

Украинских дронов в этом году будет больше - заверил президент Украины.

Напомним

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в 2024 году производство беспилотников дальнего радиуса действия более 1000 км в Украине выросло в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

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