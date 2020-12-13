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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69914 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 92587 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114564 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149717 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198265 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194669 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281731 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331529 просмотра

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Разумков завтра соберет глав фракций, среди тем бюджет и закон о "особом статусе" Донбасса – нардеп

Киев  •  УНН

 • 15529 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков завтра собирает глав фракций. Вероятная повестка: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса и график работы Рады во время январского локдауна. Об этом сообщил народный депутат от партии “Голос”, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает Спикер...”, — написав Железняк.

По его словам, вероятно на повестке дня будет готовность бюджета 2021.

“Все-таки во вторник голосование уже. Порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом), кадровые назначения тоже стоит обсудить, ну и наверное обсудим график работы Рады во время январского локдауна”, — рассказал нардеп.

Ранее Гетманцев заявлял, что бюджет-2021 реальный и соответствует кризисному состоянию страны.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года поступил в Раду.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год уже в следующий вторник, 15 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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