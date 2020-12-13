Разумков завтра збере голів фракцій, серед тем бюджет та закон про "особливий статус" Донбасу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков завтра збирає глав фракцій. Ймовірна повістка: готовність бюджету на 2021 рік, порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу і графік роботи Ради під час січневого локдауну. Про це повідомив народний депутат від партії “Голос”, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Завтра на 10:00 глав фракцій знову збирає Спікер...”, — написавши Железняк.
За його словами, ймовірно на порядку денному буде готовність бюджету 2021.
“Все-таки у вівторок голосування вже. Порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу в цілому), кадрові призначення теж варто обговорити, ну і напевно обговоримо графік роботи Ради під час січневого локдауну”, — розповів нардеп.
Раніше Гетманцев заявляв, що бюджет-2021 реальний і відповідає кризовому стану країни.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати в бюджеті-2021.
Вже 27 листопада фінальний проект бюджету-2021 року надійшов в Раду.
За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, у Верховній Раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік уже наступного вівторка, 15 грудня.