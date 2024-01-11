Разрушенные жилые дома: в ОВА показали последствия последнего обстрела Херсона

Сегодня в результате очередного обстрела оккупационными войсками рф в Херсоне были согласованы гражданские дома. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

После обеда оккупационные войска в очередной раз обстреляли город. Повреждены дома горожан. Раненую 87-летнюю херсонку "скорая" доставила в больницу, где ей сейчас оказывают помощь. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней тяжести - рассказал Прокудин.

Он также показал видео с последствиями российских обстрелов - на кадрах видно изуродованные дома и дворы горожан.

Дополнение

российская армия сегодня обстреляла город Херсон с временно оккупированного левого берега.

В результате очередных ударов по Днепровскому району Херсона ранена 87-летняя женщина. Сейчас ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним,

Также днем на Херсонщине человек, подорвался на российской мине во время обработки полей. Об этом сообщает Херсонская ОГА.

В Херсонской области в результате российского обстрела ранены 3 человека