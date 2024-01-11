Разрушенные жилые дома: в ОВА показали последствия последнего обстрела Херсона

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  193380 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  162524 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  202739 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  158007 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172715 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  142907 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Определен порядок выступлений в Национальном отборе на Евровидение 2024; финал 3 февраля, жюри и общественность решат, кто поедет от Украины.

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Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману

Четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", было предъявлено обвинение в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.

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Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману

Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

Министр торговли Китая выразил серьезное беспокойство по поводу американских ограничений на использование микросхем в разговоре с министром торговли США.

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Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Светлана Гринкевич подала в отставку из Львовской политехники на фоне обвинений в махинациях с закупками с участием ее мужа, бизнесмена Игоря Гринкевича.

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На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Пятнадцать бывших охранников экс-президента Украины януковича подозревают в дезертирстве за то, что сбежали с ним в россию в 2014 году.

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15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета

Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.

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Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета

Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству

Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.

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Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству

Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны

Эстония отдает приоритет восстановлению Украины с использованием замороженных российских активов и поддерживает путь Украины к членству в НАТО и ЕС.

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Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны

Суду Евросоюза рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google

Судебный советник ЕС рекомендует оставить в силе антимонопольный штраф Google в размере 2,42 млрд евро за недобросовестную конкуренцию.

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Суду Евросоюза рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google