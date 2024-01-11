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Зруйновані житлові будинки: в ОВА показали наслідки останнього обстрілу Херсона

Зруйновані житлові будинки: в ОВА показали наслідки останнього обстрілу Херсона

Київ • УНН

 • 26646 перегляди

У Херсонській ОВА показали понівечені будинки та подвір'я містян, які були пошкоджені під час останнього обстрілу.

Сьогодні в  результаті чергового обстрілу окупаційними військами рф у Херсоні були погоджені цивільні будинки. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН. 

Деталі 

Після обіду окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто. Пошкоджено оселі містян. Поранену 87-річну херсонку "швидка" доставила до лікарні, де їй зараз надають допомогу. Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості

- розповів Прокудін.

Він також показав відео з наслідками російських обстрілів - на кадрах видно понівечені будинки та подвір'я містян. 

Доповнення 

російська армія сьогодні обстріляла місто Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок чергових ударів по Дніпровському району Херсона поранена 87-річна жінка. Наразі її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо

Також вдень на  Херсонщині чоловік, підірвався на російський міні під час обробки полів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено 3 людей11.01.24, 08:05 • 31234 перегляди

Володимир Омельченко

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