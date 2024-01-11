Зруйновані житлові будинки: в ОВА показали наслідки останнього обстрілу Херсона
Київ • УНН
У Херсонській ОВА показали понівечені будинки та подвір'я містян, які були пошкоджені під час останнього обстрілу.
Сьогодні в результаті чергового обстрілу окупаційними військами рф у Херсоні були погоджені цивільні будинки. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Після обіду окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто. Пошкоджено оселі містян. Поранену 87-річну херсонку "швидка" доставила до лікарні, де їй зараз надають допомогу. Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості
Він також показав відео з наслідками російських обстрілів - на кадрах видно понівечені будинки та подвір'я містян.
Доповнення
російська армія сьогодні обстріляла місто Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
Внаслідок чергових ударів по Дніпровському району Херсона поранена 87-річна жінка. Наразі її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо
Також вдень на Херсонщині чоловік, підірвався на російський міні під час обробки полів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено 3 людей11.01.24, 08:05 • 31234 перегляди