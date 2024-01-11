Внаслідок російського обстрілу у Херсоні поранена жінка
Київ • УНН
87-річну жінку госпіталізовано після російського обстрілу в Херсоні. Раніше у регіоні було зафіксовано 108 обстрілів.
російська армія продовжує обстрілювати місто Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок чергових ударів по Дніпровському району Херсона поранена 87-річна жінка. Наразі її госпіталізували у стані середньої тяжкості, передає УНН, із посиланням на телеграм-канал Херсонської міської військової адміністрації.
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Годину тому в Херсоні була поранена 87-річна жінка. На момент обстрілу Дніпровського району міста російськими військовими з тимчасово окупованого лівого берега вона перебувала у будинку.
Повідомляється, що потерпілу у стані середньої тяжкості госпіталізовано.
Згідно поточної інформації, у жінка діагностували контузію, закриту черепно-мозкову та вибухову травми.
Нагадаємо
За минулу добу росіяни 108 разів обстрілювали Херсонщину. У населених пунктах Червоний Маяк та в Новодмитрівка постраждали 3 людини. Зокрема жінка отримала дуже важкі поранення ніг, тому їх довелося ампутувати.
Також УНН повідомляв, що на Херсонщині чоловік, підірвався на російський міні під час обробки полів. про це повідомляє Херсонська ОВА.