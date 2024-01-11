В результате российского обстрела в Херсоне ранена женщина

российская армия продолжает обстреливать город Херсон с временно оккупированного левого берега. В результате очередных ударов по Днепровскому району Херсона ранена 87-летняя женщина. Сейчас ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, передает УНН, со ссылкой на телеграмм-канал Херсонской городской военной администрации.

Детали

Час назад в Херсоне была ранена 87-летняя женщина. На момент обстрела Днепровского района города российскими военными с временно оккупированного левого берега она находилась в доме. - информирует ведомство.

Сообщается, что пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Согласно текущей информации, у женщина диагностировали контузию, закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы.

Напомним,

За минувшие сутки россияне 108 раз обстреливали Херсонщину. В населенных пунктах Красный Маяк и в Новодмитровка пострадали 3 человека. В частности женщина получила очень тяжелые ранения ног, поэтому их пришлось ампутировать.

Также УНН сообщал, что на Херсонщине мужчина, подорвался на российской мине во время обработки полей. об этом сообщает Херсонская ОГА.