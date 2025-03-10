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Разрешения на оружие теперь доступны в "Диї": что изменилось для украинцев

Киев • УНН

 • 13186 просмотра

Единый реестр оружия интегрирован с приложением Дия для упрощения оформления разрешений. За полгода работы реестра поступило более 620 тысяч заявок на получение разрешительных документов.

Разрешения на оружие теперь доступны в "Диї": что изменилось для украинцев

Единый реестр оружия, запущенный в июне 2023 года, получил более 620 тысяч заявок на разрешительные документы. Реестр модернизировали для интеграции с Дией, сохранив возможность подачи через Единое окно. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что еще в июне 2023 года В Украине запустили Единый реестр оружия, который существенно упростил оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан. За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявок на получение различных видов разрешительных документов.

В сотрудничестве с Минцифры мы модернизировали ЕРЗ для полноценной интеграции с Дией, и таким образом эта услуга стала более удобной и доступной также для пользователей приложения

заявил Клименко.

В то же время ЕРЗ продолжит работать в привычном режиме, и подать запрос на получение разрешительных документов, как и прежде, можно через Единое окно для граждан: https://services.mvs.gov.ua

Это очередной позитивный шаг по совершенствованию услуг в сфере оборота оружия и обеспечению его надлежащего контроля со стороны государства

констатировал Клименко.

Напоминаем

Как ранее писал УНН, в январе этого года, Михаил Федоров анонсировал запуск 10 новых революционных услуг в "Дии" в течение года. Среди новых функций - разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.

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