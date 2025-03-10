Дозволи на зброю тепер доступні в "Дії": що змінилось для українців

Єдиний реєстр зброї, запущений у червні 2023 року, отримав понад 620 тисяч заяв на дозвільні документи. Реєстр модернізували для інтеграції з Дією, зберігаючи можливість подачі через Єдине вікно. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.

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Зазначається, що ще в червні 2023 року В Україні запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

У співпраці з Мінцифри ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з Дією, а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку заявив Клименко.

Водночас ЄРЗ продовжить працювати у звичному режимі, відтак подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян: https://services.mvs.gov.ua

Це черговий позитивний крок з удосконалення послуг у сфері обігу зброї та забезпечення його належного контролю з боку держави констатував Клименко.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, у січні цього року, Михайло Федоров анонсував запуск 10 нових революційних послуг у "Дії" протягом року. Серед нових функцій - дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.