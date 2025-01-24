Цьогоріч в "Дії" зʼявиться 10 революційних послуг - Федоров
Київ • УНН
Михайло Федоров анонсував запуск 10 нових революційних послуг у "Дії" протягом року. Серед нових функцій - дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.
Цього року в застосунку "Дія" з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі. Про це розповів повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми відновили роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак. Ми відновили "Шлюб онлайн", "єВідновлення", "єОселя" та інші. Залишилось відновити ще "єМалятко", "єПідприємець" та перереєстрацію авто в найближчий час,
За його словами, в "Дії" вже є кілька бета тестів нових послуг.
"Працюємо над дозволом на зброю та можливістю сповістити про поганий інтернет. Плануємо запустити в цьому році 10 революційних послуг і скоро ми це анонсуємо", - розповів міністр.
Нагадаємо
У "Дії" невдовзі з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих.