Цьогоріч в "Дії" зʼявиться 10 революційних послуг - Федоров

Цього року в застосунку "Дія" з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі. Про це розповів повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми відновили роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак. Ми відновили "Шлюб онлайн", "єВідновлення", "єОселя" та інші. Залишилось відновити ще "єМалятко", "єПідприємець" та перереєстрацію авто в найближчий час, - розповів Федоров.

За його словами, в "Дії" вже є кілька бета тестів нових послуг.

"Працюємо над дозволом на зброю та можливістю сповістити про поганий інтернет. Плануємо запустити в цьому році 10 революційних послуг і скоро ми це анонсуємо", - розповів міністр.

Нагадаємо

У "Дії" невдовзі з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих.