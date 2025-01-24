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Цьогоріч в "Дії" зʼявиться 10 революційних послуг - Федоров

Цьогоріч в "Дії" зʼявиться 10 революційних послуг - Федоров

Київ • УНН

 • 28765 перегляди

Михайло Федоров анонсував запуск 10 нових революційних послуг у "Дії" протягом року. Серед нових функцій - дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.

Цього року в застосунку "Дія" з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі. Про це розповів повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми відновили роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак. Ми відновили "Шлюб онлайн", "єВідновлення", "єОселя" та інші. Залишилось відновити ще "єМалятко", "єПідприємець" та перереєстрацію авто в найближчий час,

- розповів Федоров.

За його словами, в "Дії" вже є кілька бета тестів нових послуг.

"Працюємо над дозволом на зброю та можливістю сповістити про поганий інтернет. Плануємо запустити в цьому році 10 революційних послуг і скоро ми це анонсуємо", - розповів міністр.

Нагадаємо 

У "Дії" невдовзі з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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