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В этом году в «Дії» появится 10 революционных услуг - Федоров

В этом году в «Дії» появится 10 революционных услуг - Федоров

Киев  •  УНН

 • 1038 просмотра

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Михаил Федоров анонсировал запуск 10 новых революционных услуг в «Дії» в течение года. Среди новых функций - разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.

В этом году в приложении «Дія» появятся 10 новых революционных услуг и будут совершенствоваться старые. Об этом рассказал сообщил сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы возобновили работу многих сервисов, которые не работали после кибератак. Мы восстановили «Брак онлайн», «еВідновлення», «еОселя» и другие. Осталось восстановить еще «еМалятко», «еПредприниматель» и перерегистрацию авто в ближайшее время,

- рассказал Федоров.

По его словам, в «Дії» уже есть несколько бета тестов новых услуг.

«Работаем над разрешением на оружие и возможностью известить о плохом интернете. Планируем запустить в этом году 10 революционных услуг и скоро мы это анонсируем», - рассказал министр.

Напомним 

В «Дії» вскоре появятся новые электронные услуги для ветеранов и семей погибших.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

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