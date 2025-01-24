В этом году в «Дії» появится 10 революционных услуг - Федоров
Киев • УНН
Михаил Федоров анонсировал запуск 10 новых революционных услуг в «Дії» в течение года. Среди новых функций - разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.
В этом году в приложении «Дія» появятся 10 новых революционных услуг и будут совершенствоваться старые. Об этом рассказал сообщил сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы возобновили работу многих сервисов, которые не работали после кибератак. Мы восстановили «Брак онлайн», «еВідновлення», «еОселя» и другие. Осталось восстановить еще «еМалятко», «еПредприниматель» и перерегистрацию авто в ближайшее время,
По его словам, в «Дії» уже есть несколько бета тестов новых услуг.
«Работаем над разрешением на оружие и возможностью известить о плохом интернете. Планируем запустить в этом году 10 революционных услуг и скоро мы это анонсируем», - рассказал министр.
Напомним
В «Дії» вскоре появятся новые электронные услуги для ветеранов и семей погибших.