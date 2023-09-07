Вместе - к Победе!" - Залужный поздравил воинов-разведчиков с профессиональным праздником

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"Поздравляю боевых побратимов - воинов-разведчиков, и всех причастных с профессиональным праздником! О большинстве успешных операций разведки не принято рассказывать публично. Военные разведчики не раскрывают своих лиц, не называют имен. Они часто ходят по лезвию. Действуют там, где многим не под силу. Четко, взвешенно, последовательно и болезненно для противника. Спасибо за службу нашим разведчикам! Вместе - к Победе!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником. Он заявил, что сейчас весь мир наблюдает за украинскими достижениями.

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По случаю праздника, Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины". Монета посвящена героическим воинам-разведчикам, которые надежно стоят на защите национальных интересов нашего государства.

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